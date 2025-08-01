Работу маршрута № 18 в Пензе признали неудовлетворительной

01.08.2025 | 10:23

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» по просьбе горожан проверили, как работает маршрут № 18 (ул. Егорова - Дачная), и оказалось, что жалобы на него небеспочвенны.

Мониторинг провели в среду, 30 июля, с помощью специализированного программного обеспечения.

Выяснилось, что в этот день с 17:00 до 18:00 через остановку «Роддом» в Арбекове проследовала всего одна маршрутка № 18 - в 17:54.

«По факту неудовлетворительной работы маршрута в министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства проведено совещание с руководителем предприятия-перевозчика. Руководителю поручено обеспечить стабильную работу автобусов и провести с водительским составом внеплановый инструктаж о соблюдении Правил перевозок пассажиров, а также о недопущении нарушения режима работы маршрута и интервалов движения», - сообщил представитель минстроя в Telegram, отвечая жителям Октябрьского района.

Ранее стало известно, что в Пензе на месяц изменили схему маршрута № 18 из-за ремонта теплотрассы на улице Саранской неподалеку от дома № 76. На время работ микроавтобусы, направляющиеся со стороны центра города, ходят только до этого участка. Планируется, что ремонт завершат 24 августа.