В Пензенской области за 5 лет не родились почти 2 000 детей

08.04.2025 | 18:29

Пензенская область - в десятке регионов РФ с низкой рождаемостью. Сейчас она занимает 76-е место из 85.

За 5 лет количество рождений детей в области уменьшилось на 1 952. «То есть за эти годы еще почти 2 000 детей могли бы родиться дополнительно, но они не рождаются», - констатировала на брифинге во вторник, 8 апреля, первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Она назвала несколько причин низкого показателя рождаемости. Так, жительницы региона поздно решаются стать матерями: возраст пензячек, у которых появляется первый ребенок, приближается к 29 годам. В приоритете у женщин - получение образования, трудоустройство и карьера, покупка машины, выплата ипотеки. Уже потом они задумываются о детях.

Также влияют экономическая ситуация, недостаток рабочих мест в регионе (из-за него супруги не проживают вместе, так как один из них трудится в другом городе).

В Пензенской области принимают меры для того, чтобы увеличить показатель рождаемости. В их числе - оценка репродуктивного здоровья супругов. Например, этой услугой могут воспользоваться семьи, получившие «Сертификат молодоженов».

«Количество обращений лиц с этими сертификатами растет. Если в 2024 году мы обследовали всего 97 пар, то за 3 месяца этого года к нам уже обратилось 67 пар», - сообщила Марина Воробьева.

Подводя итоги оценки репродуктивного здоровья пензенцев, которые пришли к врачам с «Сертификатом молодоженов», Воробьева пояснила: только каждая 5-я пара способна зачать ребенка самостоятельно, другие 4 нуждаются в дополнительном обследовании, лечении и коррекции образа жизни.

«При этом мы говорим о молодых людях в возрасте до 25 лет, а не о тех, кто старше. С каждым годом женщина имеет возможность зачатия -5% - это до 35 лет. Старше 35 лет, когда у нас сделана карьера, куплена машина, выплачена ипотека, когда мы задумываемся о том, чтобы родить, то там процент зачатия снижается каждый год на 10-15%. Плюс еще заболевания - у самой женщины, у мужчины», - подчеркнула Марина Воробьева.