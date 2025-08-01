На новой дороге на ГПЗ не включают освещение

01.08.2025 | 09:12

Жители ГПЗ обратили внимание, что на новой дороге между улицами Измайлова и Антонова отсутствует освещение - его не включают.

Ситуацию прояснили в Управлении капитального строительства г. Пензы.

«В настоящее время идет процесс передачи объекта муниципальной казне. После определения обслуживающей организации освещение должно быть включено», - сообщил представитель ведомства, отвечая горожанам в Telegram.

Строительство перемычки, соединяющей улицы Измайлова и Антонова, начали в сентябре 2024 года. Ее протяженность - 896 метров.

Дорогу сдали почти на 1,5 года раньше намеченного срока. Торжественное открытие состоялось 17 июля. На проезжей части - 2 полосы, тротуар выложен плиткой, предусмотрены шумозащитные экраны и съезды, обустроена велодорожка.