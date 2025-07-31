1 августа температура в Пензенской области поднимется до 31 градуса

В пятницу, 1 августа, в Пензенской области будет переменная облачность. В некоторых районах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.
Ветер подует с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.
В ночь на пятницу термометры покажут +12...+17 градусов, осадков не ожидается.
Днем на улице будет +26...+31.
В ночь на субботу прогнозируется +13...+18 градусов и кратковременный дождь в большинстве районов, возможна гроза.
В народном календаре 1 августа - Макринин день. На Руси подмечали: если на Макрину мокро, так будет и осенью.
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