1 августа температура в Пензенской области поднимется до 31 градуса

31.07.2025 | 22:00

В пятницу, 1 августа, в Пензенской области будет переменная облачность. В некоторых районах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут +12...+17 градусов, осадков не ожидается.

Днем на улице будет +26...+31.

В ночь на субботу прогнозируется +13...+18 градусов и кратковременный дождь в большинстве районов, возможна гроза.

В народном календаре 1 августа - Макринин день. На Руси подмечали: если на Макрину мокро, так будет и осенью.