В Пензе изменится режим работы контакт-центра детской поликлиники

29.07.2025 | 12:35

С 1 августа в Пензе изменится режим работы контакт-центра, куда родители звонят, чтобы записать ребенка на прием или вызвать ему врача на дом.

Прием звонков операторами на базе единого номера 122 (добавочная цифра 4) и по телефону 990-130 будет вестись в следующие часы:

- вызов врача на дом - с понедельника по пятницу с 7:30 до 14:00, в субботу с 7:30 до 12:00;

- запись ребенка на прием - с понедельника по пятницу с 7:30 до 19:00, в субботу с 7:30 до 15:30, в воскресенье с 8:00 до 15:30.

Одновременно изменится график в детских поликлиниках - для удобства родителей в преддверии учебного года.

Так, поликлиники № 1, 2, 3, 4, 6 и 8 будут работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу - с 8:00 до 16:00 (было до 14:00), воскресенье - выходной.

«При необходимости оказания ребенку неотложной медицинской помощи в выходной родители смогут обратиться к дежурному врачу-педиатру в кабинет неотложной помощи, который открыт с 8:00 до 14:00 в детской поликлинике № 6 (1-й проезд Рахманинова, 12)», - сообщили в минздраве.