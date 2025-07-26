Детские витамины в виде мармелада назвали обманом

26.07.2025 | 11:10

Детские витамины в виде мармелада с разными вкусами могут причинить вред здоровью, а не принести пользу, рассказала врач-эндокринолог Дарья Хайкина.

«Они яркие, вкусные, пахнут клубникой и манго, и их не нужно запивать водой. Дети их просто обожают, поэтому вопрос «как дать витамины ребенку» даже не стоит. Дети сами охотно напоминают о приеме витаминов. Кажется, что это идеальный способ получать витамины, особенно для детей. Но за симпатичной упаковкой и жевательным удобством часто скрывается обман. На деле пользу от таких витаминов ваш ребенок не получит. Кроме вкуса, в них нет ничего хорошего», - сообщила врач в беседе с изданием «Газета.ru».

Главная опасность - добавленный сахар, скрытый за такими словами в составе, как «глюкозный сироп», «сахар», «фруктоза». В некоторых случаях на 2-3 витаминки приходится до 5 г сахара. То есть при ежедневном приеме ребенок получит почти 2 кг подсластителя в год сверх рациона.

Кроме того, сахар снижает усвоение многих витаминов (например, С и D), усугубляет дефицит витаминов группы В - это особенно критично для В1, отвечающего за рост ребенка, работу его мозга и нервной системы.

Эндокринолог указала, что витамины необходимо строго дозировать, но немногие дети способны ограничиться одной конфеткой. Втайне от родителей они могут съесть намного больше, чем положено.

«Это уже потенциальная передозировка, особенно с жирорастворимыми витаминами (A, D, E, K), которые накапливаются в организме и в больших дозах могут быть токсичны», - предупредила Хайкина.

Врач подчеркнула, что мармеладные витамины - это баловство ребенка. Если родители все же решатся их давать, нужно подойти к делу осознанно: строго соблюдать дозировку, внимательно ознакомиться с составом и выбрать те, где меньше сахара. По словам Хайкиной, подобными витаминами едва ли можно восполнить дефицит полезных веществ в организме.