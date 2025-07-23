В Сердобске открыли филиал врачебно-физкультурного диспансера

23.07.2025 | 14:19

Здоровье спортсменов Сердобского района теперь будут проверять в местном филиале областного врачебно-физкультурного диспансера.

Он открылся на базе центральной районной больницы имени А. Н. Настина, рассказали в региональном минздраве. Филиал будет обслуживать более 2 600 жителей города и района.

Сейчас прием уже ведут врач по спортивной медицине, педиатр, кардиолог, врач функциональной диагностики.

Сердобчанам доступны такие исследования, как электрокардиография, велоэргометрия, спирометрия, спирография.

«Открытие филиала позволит не только сделать более доступным обследование врачом по спортивной медицине, но и обеспечить более высокий уровень определения допуска спортсменов к тренировочной и соревновательной деятельности», - отметили в минздраве.