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Общество

В мэрии рассказали об опиловке деревьев в сквере «Семейный»

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Сквер «Семейный» хотят сделать не только красивым и удобным, но и безопасным, поэтому были обследованы все деревья на его территории, сообщили в администрации Пензы.

«Опиловка аварийных насаждений, представляющих опасность для горожан, будет проводиться только в непосредственной близости от объектов общего пользования, например, рядом с детской и спортивной зонами», - пояснили в мэрии.

Взамен спиленных аварийных деревьев позже обещают посадить новые.

В мэрии рассказали об опиловке деревьев в сквере «Семейный»

Благоустройство зоны отдыха стартовало 25 июля. Места строительных работ огородили.

В мэрии рассказали об опиловке деревьев в сквере «Семейный»

Начать решили с дорожек: уже установлены бордюры, формируется основание под гранитный отсев со специальным связующим веществом. По состоянию на 31 июля работы велись на бывшей детской площадке и около входной группы.

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Источник — фото 2, 3 - администрации Пензы
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