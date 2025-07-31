В мэрии рассказали об опиловке деревьев в сквере «Семейный»

31.07.2025 | 19:30

Сквер «Семейный» хотят сделать не только красивым и удобным, но и безопасным, поэтому были обследованы все деревья на его территории, сообщили в администрации Пензы.

«Опиловка аварийных насаждений, представляющих опасность для горожан, будет проводиться только в непосредственной близости от объектов общего пользования, например, рядом с детской и спортивной зонами», - пояснили в мэрии.

Взамен спиленных аварийных деревьев позже обещают посадить новые.

Благоустройство зоны отдыха стартовало 25 июля. Места строительных работ огородили.

Начать решили с дорожек: уже установлены бордюры, формируется основание под гранитный отсев со специальным связующим веществом. По состоянию на 31 июля работы велись на бывшей детской площадке и около входной группы.