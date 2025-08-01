Общество

Перевозчики отказались продлевать маршруты до ул. Германа Титова

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С исчезновением маршрута № 17 жители Пензы потеряли возможность доезжать до улицы Германа Титова в Заводском районе.

В региональном минстрое рассказали, что ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» пыталось решить эту проблему, но безуспешно.

«Было направлено письмо в адрес руководителей предприятий-перевозчиков, обслуживающих маршруты № 18, 25, 27, 31, по вопросу продления схем движения до остановки «Ул. Титова». По информации перевозчиков, в связи с увеличением протяженности маршрута и отсутствием стабильного пассажиропотока на данном участке внесение изменений в маршруты нецелесообразно», - пояснили в учреждении.

Сейчас ближайшей от улицы Германа Титова остановкой является «Строительный университет». Через этот пункт едут маршрутки № 13, 18, 25, 27, 31, 59, автобус № 70 и троллейбусы № 8, 9, 105.

Ранее сообщалось, что из-за невостребованности у перевозчиков с улиц Пензы исчезли микроавтобусы № 88т (ГПЗ-24 - аэропорт), 99 (Арбековская Застава - Засурье), 17 («Ритейл-Парк» - улица Титова), 24 (Пенза-I – улица Кошевого), 49 (улицы Сухумская - Минская), 68 (тепличный комбинат - Арбековская Застава). Такая же судьба ждет маршрутку № 5к, курсирующую между островом Пески и «Пензарыбой» (микрорайон Мясокомбинат).

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