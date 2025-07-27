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Общество

Описан простой тест для определения избыточности потери волос

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Чтобы в домашних условиях определить, не слишком ли много волос выпадает, можно провести легкий тест. О нем терапевт Алена Паршина рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, следует взять небольшую прядь и потянуть ее. Если в руке останется 5-6 волосков, значит потеря волос избыточна.

«В норме человек теряет от 50 до 100 волосков в день, хотя это количество может варьироваться в зависимости от ухода за волосами, генетики и общего состояния здоровья», - пояснила Алена Паршина.

При избыточном выпадении волос она порекомендовала проверить, нет ли и других опасных симптомов: зуда, болевых ощущений, корок и рубцов на коже головы, кровоточивости этой зоны.

При их наличии терапевт посоветовала обратиться к трихологу - узкому специалисту, занимающемуся диагностикой и лечением заболеваний волос и кожи головы.

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Источник — фото pxhere.com
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