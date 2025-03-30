В Пензе построят новую дорогу в микрорайон Заря

30.03.2025 | 09:55

В Пензе планируют построить новую дорогу, которая свяжет микрорайон Заря с проспектом Строителей.

Асфальтовое полотно протянется от улицы Новоселов до новой развязки на 624-м километре трассы М-5, рассказал в воскресенье, 30 марта, на своих страницах в соцсетях глава Пензы Олег Денисов.

Специалисты сделают тротуары, освещение, остановки. Также предполагается установка шумозащитных экранов и создание системы водоотведения.

«Проект масштабный, ставим цель реализовать его в следующем году», - написал Денисов.

Также он напомнил о планах обновления проезжей части на участке улицы Новоселов от трассы М-5 до улицы Турищева. Дорожники обустроят 16 заездных карманов, тротуары, пешеходные переходы и установят светодиодные светильники большой мощности.

Ремонт дороги хотят сделать в этом году.