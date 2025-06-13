Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 14 июня

13.06.2025 | 16:00

14 июня в Пензенской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь с грозой, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +18...+23. Следующая ночь будет такой же, как предыдущая (+8...+13).

На протяжении суток ветер сохранится южный ветер, возможны порывы до 9-14 метров в секунду.

Ранее метеорологи пояснили, что в конце рабочей недели в регион придет атмосферный фронт.

В старину подмечали: если 14 июня и пасмурный день дождливый, впереди хороший урожай льна и конопли; резкий и влажный ветер приносил затяжную непогоду.