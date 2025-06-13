ДТП с маршруткой на ул. Лермонтова: стало известно о пострадавших

13.06.2025 | 10:43

В областной Госавтоинспекции прокомментировали ДТП с общественным транспортом, случившееся на улице Лермонтова в четверг, 12 июня.

По предварительным данным, в 14:15 у остановки «ПГУ» столкнулись Volkswagen Polo и Mercedes-Benz (маршрутка № 77). За рулем легкового автомобиля был 34-летний мужчина, микроавтобусом управлял 63-летний шофер.

Молодого водителя госпитализировали с травмами.

Также телесные повреждения получил 62-летний пассажир маршрутки. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ.