Дом «Феникс» в ЖК «Созвездие»: детали комфорта

13.06.2025 | 10:00

В 3-й очереди ЖК «Созвездие» Города Спутника холдинг «Термодом» возводит 17-этажный кирпичный дом «Феникс», где «каждая деталь пропитана духом космических путешествий».

«Серо-синие тона холла, мерцающая подсветка и плавные линии – все это будто переносит жителей на борт звездолета», – отметили в холдинге.

Внизу расположатся салоны красоты, аптеки, мини-маркеты. 17 этажей - для тех, кто любит смотреть на городские огни, как на далекие звезды. При этом всегда сохраняется связь со Спутником: детские сады, школы, бассейн и набережная - в шаговой доступности.

В продаже - 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Цены - от 4,4 млн рублей. Доступны варианты рассрочки на 3 года или до ввода дома в эксплуатацию.

«Феникс» - для тех, кто мечтает о космосе, но ценит земной комфорт, хочет жить в динамичном районе с развитой инфраструктурой и верит в возрождение: как легендарная птица, этот дом символизирует новый уровень жизни», - пояснили специалисты компании-застройщика.

Узнать о свободных квартирах и условиях покупки можно в офисах продаж холдинга «Термодом», тел. 8 (8412) 28-28-20.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия рассрочки на сайте termodom-pnz.ru в разделе «Условия покупки».

Застройщик дома «Феникс» – ООО «СЗ «Созвездие-2», проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.