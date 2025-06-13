Общество

Дом «Феникс» в ЖК «Созвездие»: детали комфорта

Печать
Telegram

В 3-й очереди ЖК «Созвездие» Города Спутника холдинг «Термодом» возводит 17-этажный кирпичный дом «Феникс», где «каждая деталь пропитана духом космических путешествий».

Дом «Феникс» в ЖК «Созвездие»: детали комфорта

«Серо-синие тона холла, мерцающая подсветка и плавные линии – все это будто переносит жителей на борт звездолета», – отметили в холдинге.

Дом «Феникс» в ЖК «Созвездие»: детали комфорта

Внизу расположатся салоны красоты, аптеки, мини-маркеты. 17 этажей - для тех, кто любит смотреть на городские огни, как на далекие звезды. При этом всегда сохраняется связь со Спутником: детские сады, школы, бассейн и набережная - в шаговой доступности.

Дом «Феникс» в ЖК «Созвездие»: детали комфорта

В продаже - 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Цены - от 4,4 млн рублей. Доступны варианты рассрочки на 3 года или до ввода дома в эксплуатацию.

«Феникс» - для тех, кто мечтает о космосе, но ценит земной комфорт, хочет жить в динамичном районе с развитой инфраструктурой и верит в возрождение: как легендарная птица, этот дом символизирует новый уровень жизни», - пояснили специалисты компании-застройщика.

Узнать о свободных квартирах и условиях покупки можно в офисах продаж холдинга «Термодом», тел. 8 (8412) 28-28-20.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия рассрочки на сайте termodom-pnz.ru в разделе «Условия покупки».

Застройщик дома «Феникс» – ООО «СЗ «Созвездие-2», проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте