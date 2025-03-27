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Общество

Дорогу в Зарю полностью отремонтируют в 2025 году

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В этом году будет полностью отремонтирована дорога от Зари до трассы М-5 (улица Новоселов), сообщил министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев во время организованного ЦУРом прямого эфира в четверг, 27 марта.

По его словам, будет сделано освещение, тротуар с одной стороны, обустроят остановочные павильоны.

«В мае - конце мая начнутся эти работы, и жители Зари получат отремонтированную дорогу», - уточнил министр.

Пензенцы давно жалуются на дорогу в Зарю. «Будет ли праздник и на нашей улице Новоселов? Проектно-сметная документация составлена, когда будут выделены деньги на расширение дороги? Тротуаров нет, фонарей нет, светофоров нет, зато пробка на выезде есть!», «Сколько еще машин должно разбиться при попытке обгона на двухполосной дороге зимой? Сколько пешеходов нужно сбить, потому что нет ни тротуаров, ни ограждений, ни фонарей!» - сообщений такого рода горожане оставили в соцсетях за последние годы множество.

В управлении капитального строительства им отвечали: проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция дороги по ул. Новоселов, г. Пенза», разработана, заключение экспертизы получено, но сроки реализации проекта и программа, по которой будут выполнены работы, не определены.

В начале февраля говорили, что ремонт проведут в 2026-2027 годах.

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