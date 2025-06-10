«Территория жизни» предлагает программу утроения маткапитала

10.06.2025 | 14:18

Крупнейший застройщик Пензенской области - группа компаний «Территория жизни» запускает программу «Утраиваем маткапитал» в рамках проекта «Территория мам». Речь идет о скидке на квартиры большой площади при использовании материнского капитала в качестве первоначального взноса.

Благодаря программе застройщика семья получает скидку до 1 824 000 рублей при покупке просторного жилья в ЖК «Лугометрия». Важно отметить, что при приобретении 2-комнатной квартиры материнский капитал удваивается *, а 3-комнатной - утраивается **. В Пензенской области эта акция не имеет аналогов.

«Программы «Территории жизни» всегда ориентированы на поддержку семей. Наша цель - создать благоприятные условия для семей с детьми, при которых они спокойно смогут приобрести собственную просторную квартиру с полностью готовой отделкой. Благодаря акции «Утроение материнского капитала» покупатели получают дополнительную скидку до 1 824 000 рублей при покупке квартир», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Выгода в 1 824 000 рублей - это гарантированное снижение размера ежемесячного платежа по ипотеке. А использование льготных программ с государственной поддержкой сделает его комфортным.

На фото ниже представлен пример оформления квартиры с готовой отделкой в ЖК «Лугометрия».

Преимущество жилых комплексов «Территории жизни» - полная готовность к заселению, остается только расставить мебель и предметы интерьера, что актуально для семей, покупающих жилье в уже сданных домах. В квартирах выполнена чистовая отделка:

- поклеены обои на флизелиновой основе;

- уложен прочный ламинат светлых тонов;

- установлены натяжные потолки с ярким точечным освещением, пластиковые окна Kommerling и межкомнатные двери;

- в санузлах стены и пол выложены плиткой, подключена сантехника брендовых производителей;

- есть стиральные машины.

В кухнях собраны гарнитуры со встроенной техникой (варочная панель, духовой шкаф и вытяжка). А в квартирах большой площади новых жителей ждут вместительные посудомоечные машины. Убедиться в этом можно, посмотрев рум-тур.

Готовая отделка уже давно популярна среди покупателей. По этой причине более 16 000 человек выбрали для жизни квартиры в ЖК «Арбековская застава», «Лугометрия» и «Чаадаев».

Проект «Лугометрия» обладает репутацией семейного района, который продолжает гармонично и системно развиваться. Застройщик создает качественную и комфортную среду. Здесь обустроены просторные дворы с игровыми площадками, спортивным оборудованием, богатым озеленением. Уже идут работы по строительству нового пешеходного бульвара, который станет центром притяжения для всего района. 14 июня откроется духовно-просветительский центр на базе храмового комплекса преподобного Вениамина Печерского. Он возводится сотрудниками ГК «Территория жизни» при поддержке Пензенской епархии.

Параллельно с этим региональное правительство обеспечивает растущий микрорайон качественной инфраструктурой. ГК «Территория жизни» уже начала возведение школы в «Лугометрии». Благодаря национальным проектам построены новые дороги и развязка на 624-м км трассы М-5 «Урал» - эти решения позволили интегрировать «Лугометрию» в транспортную систему города. До конца месяца появится стоянка для общественного транспорта.

Менеджеры подробно расскажут обо всех действующих предложениях застройщика и индивидуально помогут подобрать подходящий вариант. Оформить заявку на удвоение материнского капитала можно уже сейчас, пройдя по ссылкепройдя по ссылке. Исчерпывающую консультацию дадут менеджеры в офисах продаж по адресам: ул. Складская, 19 (литер С), и ул. Яшиной, 14 (с 9:00 до 21:00, без выходных и перерывов).

Другие предложения и акции - на сайте территорияжизни.рф.

* Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка, общий размер которой не должен превышать 912 162,09 руб. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата на материнский (семейный) капитал и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют 2- и 3-комнатные квартиры в сданных домах в ЖК «Лугометрия». Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11», проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года составляет 690 266,95 руб. на первого ребенка (рожденного или усыновленного с 2020 года) или на второго, если он родился до 2020 года. При рождении второго ребенка, если первый родился до 2020 года, семья получит дополнительную выплату в размере 221 895,14 руб. Если первый ребенок родился в 2020 году или позже, то размер выплаты на второго будет 912 162,09 руб.

** Название рекламной акции - «Утраиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка, общий размер которой не должен превышать 1 824 324,18 руб. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют квартиры площадью более 89,6 кв. м в сданных домах в ЖК «Лугометрия». Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11», проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года составляет 690 266,95 руб. на первого ребенка (рожденного или усыновленного с 2020 года) или на второго, если он родился до 2020 года. При рождении второго ребенка, если первый родился до 2020 года, семья получит дополнительную выплату в размере 221 895,14 руб. Если первый ребенок родился в 2020 году или позже, то размер выплаты на второго будет 912 162,09 руб.

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