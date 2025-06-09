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Общество

На улицах и мостах Пензы нанесли 270 км линий разметки

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В Пензе нанесли около 270 км линий разметки на 47 улицах и 10 мостах. Это почти половина от запланированного объема, который составляет 550 км.

На улицах и мостах Пензы нанесли 270 км линий разметки

Об активных работах в понедельник, 9 июня, рассказал глава города Олег Денисов. По его словам, в основном в ход идет термопластик.

«Этот материал долговечнее, чем краска, лучше переживает нестабильные погодные условия», - объяснил чиновник.

На улицах и мостах Пензы нанесли 270 км линий разметки

Олег Денисов также напомнил, что обновлена разметка на улице Кураева между Володарского и Кирова, где в прошлом году стало 3 полосы вместо 2. Теперь там на двух участках официально разрешили стоянку.

«Прошу ответственно относиться к новым правилам парковки и не затруднять движение потока оставленными машинами», - обратился он к горожанам.

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Источник — фото из TG-канала Олега Денисова
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