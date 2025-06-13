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Общество

Остановка ТЭЦ-1: в 8 микрорайонах Пензы отключат горячую воду

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В Пензе ТЭЦ-1 приостановит работу для проведения профилактических мероприятий. Из-за этого с 16 по 23 июня в ряде микрорайонов города не будет горячей воды. 

В зону отключения попадут дома, расположенные в центре Пензы, на Шуисте, Северной Поляне, у автовокзала, на КПД, Пензе-IV, в Заводском районе, а также вблизи памятника Победы.

«Специалисты проверят и отремонтируют теплофикационное и газовое оборудование, выполнят опрессовку внутристанционных коллекторов сетевой воды и устранят обнаруженные в ходе нее дефекты.

Этот комплекс работ является частью подготовки города к отопительному сезону и необходим для снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций зимой», - подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.

Как только все работы будут завершены, ГВС восстановят.

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