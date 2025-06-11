«Термодом» рассказал о плюсах жизни в городе-курорте «Юга»

11.06.2025 | 16:09

«Юга» - это возможность жить как на курорте, не выезжая за пределы Пензы, отметили специалисты холдинга «Термодом».

В проекте они предусмотрели:

- улочки как в южных городах для неспешных прогулок;

- Парк чувств - единственный в Пензе тактильный оазис с оранжереей, фруктовым садом и Сиреневым сквером;

- набережную с пляжем, качелями и кинотеатром на воде;

- пешеходный бульвар со спортивными площадками, скейт-парком и уютными беседками.

«Юга» - это не просто район, а будущая достопримечательность, где каждый день - как отпуск», - подчеркнули в холдинге.

Пензенцам предлагают 2 варианта переезда в город-курорт. Первый - приобрести участок под дом, чтобы создать свое идеальное пространство с бассейном или, например, садом.

Второй вариант - купить готовый дом с участком, чтобы переехать и наслаждаться преимуществами «Югов» сразу.

Для тех, кто хочет увидеть проект своими глазами, «Термодом» организует экскурсии с бесплатным трансфером.

Записаться на нее, узнать о ценах и условиях покупки можно в офисах продаж холдинга «Термодом» и по телефону 8 (8412) 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.