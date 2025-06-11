В Пензе готовятся к строительству водопровода между Терновкой и ГПЗ

11.06.2025 | 10:23

В Пензе началась подготовка к строительству водопровода от Терновки до улицы Измайлова. Об этом глава города Олег Денисов сообщил в среду, 11 июня.

«Подрядчик обследует трассу - уточняет места прокладки существующих коммуникаций. Ее протяженность составит более 5 км, диаметр трубы - 500 мм», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

Он уточнил, что водопровод пройдет в районе малоэтажной застройки по улицам Ростовской, Ивановской, Локтионова, Луговой, Планетной, Станюковича, Казанской, 1-му проезду Демьяна Бедного.

«Трубу будем прокладывать в основном методом горизонтального направленного бурения. В месте пересечения с Сурой - с использованием дюкера. Две нитки пройдут под дном реки. Благодаря этому масштабному проекту мы обеспечим бесперебойное водоснабжение активно развивающегося микрорайона ГПЗ», - уточнил Олег Денисов.

По данным портала госзакупок, на строительство водопровода направили 672 млн 828 тыс. 60 рублей. Работы должны быть завершены до 9 июня 2027 года.