Жилой комплекс Supernova стал финалистом престижной премии

10.06.2025 | 09:13

ЖК Supernova вышел в финал престижной национальной премии «Рекорды рынка недвижимости - 2025» и занял лидирующую позицию в категории «Региональный объект № 1». Это настоящее достижение команды проекта, партнеров и жителей комплекса.

«Оскар» российского рынка недвижимости вручается ежегодно лучшим проектам страны и мира. Победители получают награду за выдающиеся достижения в области строительства и архитектуры. Во внимание принимается и экологичность проекта, и комфорт проживания. Попадание в шорт-лист конкурса означает высочайшее признание профессионалами отрасли.

Команда ГК «РКС Девелопмент» выражает благодарность своим партнерам и жителям, выбравшим комфортное жилье, качество и инновации. ЖК Supernova успешно подтвердил свою конкурентоспособность на рынке недвижимости, стал знаком профессионализма участников проекта.

Для всех сотрудников «РКС Девелопмент» и жителей успех в такой важной номинации является поводом для радости и гордости за достигнутый результат. Именно такие награды подтверждают верность выбранному курсу развития и мотивируют идти дальше. Компания продолжит создавать комфортные условия для жизни и радовать пензенцев новыми идеями и решениями.

Успех Supernova показывает: качественные проекты привлекают профессионалов, инвесторов и покупателей даже в условиях высокой конкуренции.

Телефон офиса продаж (8412) 50-09-46, сайт проекта rks-penza.ru, TG-канал t.me/supernova_pnz.

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