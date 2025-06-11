Сергей Лисовол награжден за заслуги перед Пензенской областью

11.06.2025 | 15:08

Генеральный директор «Рисана» Сергей Лисовол награжден медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» I степени.

Церемония вручения государственных, ведомственных и региональных наград состоялась в областном правительстве в преддверии Дня России в среду, 11 июня.

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что награжденные делом доказывают верность стране.

«Каждый своим трудом и созидательным настроем укрепляет суверенитет, обороноспособность, независимость нашей Родины, ее экономику, культуру и образование», - подчеркнул глава региона.

Сергей Лисовол поблагодарил Олега Мельниченко за признание заслуг и вручение медали.

«Для меня это большая честь и высокая оценка вклада. Продолжаю и дальше работать на благо Пензенской области и нашей любимой страны», - сказал генеральный директор строительной группы «Рисан».

Напомним, что годом ранее Сергей Лисовол также был удостоен медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.

Под руководством Сергея Лисовола строительная группа «Рисан» стала семикратным обладателем золотого знака «Надежный застройщик России». Компания занимает 6-е место в рейтинге ЕРЗ по потребительским качествам в России и 1-е место в Пензенской области.

Каждый жилой комплекс компании особенный, возводится по индивидуальному проекту и обогащает городскую среду, делает ее интереснее и современнее. Кроме домов, «Рисан» построил 3 детских сада, школу, благоустроил парк Времен, парк «Союз» и занимается созданием набережной на Арбековском пруду с крупнейшим в Поволжье вейк-парком.

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