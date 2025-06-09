В Пензе снова закроют проезд под «мостом Винни Пуха»

09.06.2025 | 18:17

В Пензе проезд под железнодорожным путепроводом, расположенным между улицами Ладожской и Большой Арбековской и известным в народе как «мост Винни Пуха», вновь окажется недоступным.

Движение закроют во вторник, 10 июня, с 9:00 до 17:00. Причина ограничения – ремонт дороги, сообщили в управлении ЖКХ города.

Водителям посоветовали строить маршрут с учетом этой информации.

4 и 6 июня проезд под путепроводом тоже закрывали из-за ремонтных работ. Автомобилисты жаловались на пробки в этом районе.

Прозвище в честь персонажа мультфильма мост получил неспроста: габариты его невелики, поэтому грузовой транспорт нередко оказывается в положении медвежонка Винни, застрявшего в норе своего друга Кролика.