В Пензе ремонтируют дорогу к поселку Победа

10.06.2025 | 11:52

В Пензе начался ремонт дороги к поселку Победа, на состояние которой неоднократно жаловались как местные жители, так и владельцы дачных участков, расположенных в этом районе.

В 2024 году читательница телеграм-канала PenzaInform сравнила путь от трассы М-5 до Победы с квестом для водителей.

По этой дороге проходит маршрут общественного транспорта № 44. Из-за проблемного участка водители нередко высаживали пассажиров-дачников у магазина, и дальше им приходилось идти пешком.

Теперь дорогу должны привести в порядок. Как сообщили в администрации Пензы, подготовка этого участка к асфальтированию началась еще на прошлой неделе, а в понедельник, 9 июня, дорожные строители приступили к основным работам.

«В настоящее время ведется разравнивание поверхности грейдером», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Площадь дороги составляет свыше 6 000 кв. м, протяженность - более 1 170 м.