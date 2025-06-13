Сетевое издание|18+|Пятница|13 июн 2025|09:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Дождь |

Общество

Путин рассказал о создании нового рода войск в России

Печать
Telegram

В России создадут новый род войск - войска беспилотных систем. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы в четверг, 12 июня.

«Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того - мне кажется, что мы накопили хороший опыт», - отметил глава государства - Верховный главнокомандующий.

По его словам, речь идет о подготовке кадров, производстве и поставках современных аппаратов, способных усилить боеспособность российских войск.

«И конечно, госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов», - процитировала президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин уточнил, что с начала специальной военной операции силами ПВО уничтожено более 80 000 воздушных целей, из них 7 500 - современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды западного производства.

По его мнению, борьба с беспилотными летательными аппаратами разных типов потребовала новых подходов и нестандартных решений.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото kremlin.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте