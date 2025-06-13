Путин рассказал о создании нового рода войск в России

13.06.2025 | 08:58

В России создадут новый род войск - войска беспилотных систем. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы в четверг, 12 июня.

«Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того - мне кажется, что мы накопили хороший опыт», - отметил глава государства - Верховный главнокомандующий.

По его словам, речь идет о подготовке кадров, производстве и поставках современных аппаратов, способных усилить боеспособность российских войск.

«И конечно, госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов», - процитировала президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин уточнил, что с начала специальной военной операции силами ПВО уничтожено более 80 000 воздушных целей, из них 7 500 - современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды западного производства.

По его мнению, борьба с беспилотными летательными аппаратами разных типов потребовала новых подходов и нестандартных решений.