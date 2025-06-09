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Город

Жителям ГПЗ и не только: «Рисан» представил услугу «Демопаркинг»

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Строительная группа «Рисан» представила новую услугу «Демопаркинг». Она распространяется на машино-места в многоуровневом паркинге квартала Norwood на улице Измайлова в Пензе, которые доступны для приобретения не только жителям этого комплекса, но и другим желающим.

Жителям ГПЗ и не только: «Рисан» представил услугу «Демопаркинг»

Сам квартал Norwood уже почти завершен, в продаже остались буквально последние квартиры. Всего их более 1 500. Чтобы территория была благоустроенной и зеленой, а не превращалась в асфальтовое поле парковки, квартал реализован в концепции «двор без машин» с собственным пешеходным бульваром и площадью, а парковочные места помимо наземных предусмотрены в двух многоуровневых паркингах.

По мере заселения квартала Norwood у жителей чаще возникает выбор - оставить автомобиль под открытым небом или обеспечить себе надежный вариант для парковки.

При этом не у всех есть опыт использования многоуровневого паркинга. Неизвестность может заставить сомневаться в своих силах как водителя или мучить другими опасениями.

Жителям ГПЗ и не только: «Рисан» представил услугу «Демопаркинг»

Теперь можно не покупать сразу, а сначала попробовать и понять, насколько это удобно. Услуга «демопаркинг» позволит протестировать машино-место. Можно взять его в пользование за небольшую плату на срок до 180 дней, а затем при желании выкупить его любым подходящим способом - за наличные, в ипотеку или в рассрочку без процентов от застройщика.

Приобрести машино-место можно на любом этаже - чем выше, тем дешевле, для удобства предусмотрены лифты. Доступ в паркинг круглосуточный, он обеспечен видеонаблюдением и возможностью въезда по RFID-метке.

Жителям квартала Norwood доступно также благоустройство на крыше паркинга: спортивная площадка с полем, грушами для бокса и столом для пинг-понга, раздевалки со шкафчиками.

Жителям ГПЗ и не только: «Рисан» представил услугу «Демопаркинг»

Узнать подробности об услуге «демопаркинг» можно в отделе продаж по телефону 51-51-51.

Кстати, это предложение будет интересно не только жителям квартала Norwood, но и тем, кто живет поблизости, ведь из паркинга можно выехать сразу в сторону центра Пензы, не разворачиваясь через кольцо и не тратя драгоценные утренние минуты.

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