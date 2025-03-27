Чиновники объяснили, почему не могут убрать кондукторов из троллейбусов

27.03.2025 | 19:28

Кондукторов из пензенских троллейбусов не уберут, сообщила начальник ГКУ «Организатор перевозок в Пензенской области» Лариса Панкова.

Кондукторы дополнительно выполняют функцию контролеров, поэтому необходимы, пояснила она на прямом эфире, организованном ЦУРом в четверг, 27 марта.

«У нас есть маршруты троллейбусные, которые работают без кондукторов. Оплату принимает водитель, и нет контролирующей функции: он просто принимает оплату. Также можно на поручне оплатить, через терминал. А где большой пассажиропоток, там кондуктор-контролер просто необходим», - добавила Лариса Панкова.

Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев отметил,

что прием оплаты отвлекает водителя от дороги, тратится время. «Пока все останется так же», - резюмировал он.

Ранее чиновники заверили, что кондукторы, работающие в пензенских троллейбусах, могут зарабатывать до 80 000 рублей в месяц.