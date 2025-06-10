На остановке «Ахунское кладбище» появился павильон

10.06.2025 | 13:38

В Железнодорожном районе Пензы смонтировали новые остановочные павильоны. Конструкции появились на площадках «Ахунское кладбище» по направлению из центра города и «По требованию» на 2-й Питомниковой улице.

Работы выполнили в понедельник, 9 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ближайшее время павильоны появятся на остановках «Железнодорожный переезд» по направлению из центра города, «Детская поликлиника № 5» в районе МКД № 123 на улице Чапаева (по направлению из центра).

Также конструкции установят на «Базе отдыха «Дубрава» и «Село Арбеково» по направлению из центра.

3 июня павильоны появились на улице Аустрина напротив ТЦ «Домино», по направлению в центр города, и на конечной площадке «Улица Кошевого».

Ранее стало известно, что до 1 июля в Пензе должны смонтировать 8 остановочных павильонов. Конструкции изготовлены из стальных труб, профлиста и ветрозащитных панелей с 3 сторон. Предусмотрены рекламно-информационный короб из закаленного стекла, деревянная скамейка и урна. Стоимость работ - 1 480 000 рублей.