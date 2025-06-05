Зареченцев начал возить 12-метровый автобус

05.06.2025 | 18:59

В Заречный поступил новый автобус КамАЗ. 12-метровая машина вмещает более 100 человек, она низкопольная, оснащена системой кондиционирования.

О новом транспорте, который будет возить зареченцев, в четверг, 5 июня, рассказал глава закрытого города Алексей Костин в своем телеграм-канале.

В автобусе установлено 8 камер, они позволяют водителю постоянно видеть, что происходит в салоне и вокруг машины. Кроме того, новинка экономично расходует топливо.

«КамАЗ создает условия по оперативному обслуживанию машин, благодаря чему их можно быстро отремонтировать в случае необходимости», - отметил Костин.

Сейчас автобус проходит тестирование, оно продлится месяц. Чтобы оценка работы была более полной, машину хотят пустить по всем зареченским маршрутам, в том числе самым трудным.

Если тестирование будет успешным, автопарк Заречного расширят за счет других КамАЗов.

В апреле этого года в Пензу поступили первые автобусы МАЗ, которые работают на газе. Они могут перевозить до 110 человек. Всего закуплено 60 машин, они поступят в Пензу в течение мая. Автобусы выйдут на маршруты № 54 (24 шт.), 70 и 130. Из высвободившихся машин часть станет работать на других направлениях, где есть потребность в автобусах большого класса.