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Общество

Чиновники назвали зарплату пензенских кондукторов

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Кондукторы, работающие в пензенских троллейбусах, могут зарабатывать до 80 000 рублей в месяц, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Цифра приведена в ответе на запрос PenzaInform.ru. В редакцию обратился читатель с просьбой разъяснить, почему постоянно требуются новые кондукторы. «Какая в среднем зарплата кондуктора в троллейбусе и от чего она зависит? И почему все время объявлен набор, почему люди уходят?» - задал вопросы горожанин.

Его обращение было перенаправлено в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», в ведомстве в свою очередь взяли данные у перевозчика.

В поступившем ответе сообщается: заработная плата кондукторов формируется исходя из отработанных ими часов и «может достигать 80 000 рублей в месяц».

«Активный поиск и подбор персонала вызваны увеличением количества троллейбусов на маршрутах, а также необходимостью формирования кадрового резерва для стабильной работы предприятия», - объяснили в ГКУ.

В конце 2022 года регион приобрел для Пензы 94 новых троллейбуса. Их поставка завершилась в 2024-м.

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