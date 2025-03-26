Чиновники назвали зарплату пензенских кондукторов

26.03.2025 | 16:45

Кондукторы, работающие в пензенских троллейбусах, могут зарабатывать до 80 000 рублей в месяц, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Цифра приведена в ответе на запрос PenzaInform.ru. В редакцию обратился читатель с просьбой разъяснить, почему постоянно требуются новые кондукторы. «Какая в среднем зарплата кондуктора в троллейбусе и от чего она зависит? И почему все время объявлен набор, почему люди уходят?» - задал вопросы горожанин.

Его обращение было перенаправлено в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», в ведомстве в свою очередь взяли данные у перевозчика.

В поступившем ответе сообщается: заработная плата кондукторов формируется исходя из отработанных ими часов и «может достигать 80 000 рублей в месяц».

«Активный поиск и подбор персонала вызваны увеличением количества троллейбусов на маршрутах, а также необходимостью формирования кадрового резерва для стабильной работы предприятия», - объяснили в ГКУ.

В конце 2022 года регион приобрел для Пензы 94 новых троллейбуса. Их поставка завершилась в 2024-м.