На улице Аустрина появился новый остановочный павильон

03.06.2025 | 21:02

На улице Аустрина в Пензе установили новый остановочный павильон. Конструкция появилась напротив ТЦ «Домино» по направлению в центр города.

Смонтировать ее глава Пензы Олег Денисов пообещал во время прямого эфира 28 мая. Тогда чиновник отметил, что поблизости расположены детские сады, на остановке собираются люди, которым нужно уехать в центр, поэтому павильон там действительно нужен.

Во вторник, 3 июня, в мэрии отчитались о выполнении поручения.

«Монтаж такой же конструкции из профилированного листа выполнили на конечной площадке «Улица Кошевого», - уточнили в городской администрации.

Кроме того, до конца года планируется установить павильоны на следующих остановках:

- «Железнодорожный переезд» на улице Арбековской (по направлению из центра);

- «Детская поликлиника № 5» в районе дома № 123 на улице Чапаева (из центра);

- «Ахунское кладбище» (из центра);

- «По требованию» в районе строения № 7 на 2-й Питомниковой улице;

- «База отдыха «Дубрава» (из центра);

- «Село Арбеково» (из центра).