Общество

На улице Аустрина появился новый остановочный павильон

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На улице Аустрина в Пензе установили новый остановочный павильон. Конструкция появилась напротив ТЦ «Домино» по направлению в центр города.

На улице Аустрина появился новый остановочный павильон

Смонтировать ее глава Пензы Олег Денисов пообещал во время прямого эфира 28 мая. Тогда чиновник отметил, что поблизости расположены детские сады, на остановке собираются люди, которым нужно уехать в центр, поэтому павильон там действительно нужен.

Во вторник, 3 июня, в мэрии отчитались о выполнении поручения.

На улице Аустрина появился новый остановочный павильон

«Монтаж такой же конструкции из профилированного листа выполнили на конечной площадке «Улица Кошевого», - уточнили в городской администрации.

Кроме того, до конца года планируется установить павильоны на следующих остановках:

- «Железнодорожный переезд» на улице Арбековской (по направлению из центра);

- «Детская поликлиника № 5» в районе дома № 123 на улице Чапаева (из центра);

- «Ахунское кладбище» (из центра);

- «По требованию» в районе строения № 7 на 2-й Питомниковой улице;

- «База отдыха «Дубрава» (из центра);

- «Село Арбеково» (из центра).

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Источник — фото администрации Пензы
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