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Общество

Министр Александр Гришаев проехал по всему маршруту № 34 в час пик

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В четверг, 20 марта, глава областного минстроя Александр Гришаев в утренний час пик лично оценил, как курсирует маршрутка № 34.

Министр Александр Гришаев проехал по всему маршруту № 34 в час пик

Вместе с министром в проверке участвовали директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова, начальник управления транспорта Артур Абасов, представители перевозчика.

Министр Александр Гришаев проехал по всему маршруту № 34 в час пик

Пока комиссия ожидала маршрутку на остановке «Ул. Зеленодольская», Александр Гришаев побеседовал с горожанами, высказавшими нарекания по поводу отсутствия машин по вечерам.

Министр Александр Гришаев проехал по всему маршруту № 34 в час пик

В 7:20 проверяющие сели в салон и проехали по всему маршруту до остановки «Ул. Егорова».

«По итогам мониторинга руководителю предприятия-перевозчика поставлена задача увеличить количество машин на маршруте и обеспечить выполнение рейсов после 19:00 в направлении остановки «Ул. Зелендольская», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

Ранее Александр Гришаев проверил, как ходит общественный транспорт по маршрутам № 25, 70, 130. Также комиссия проехала по маршруту № 12. Проверки будут продолжаться.

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Источник — фото областного минстроя
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