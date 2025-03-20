Министр Александр Гришаев проехал по всему маршруту № 34 в час пик

20.03.2025 | 12:10

В четверг, 20 марта, глава областного минстроя Александр Гришаев в утренний час пик лично оценил, как курсирует маршрутка № 34.

Вместе с министром в проверке участвовали директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова, начальник управления транспорта Артур Абасов, представители перевозчика.

Пока комиссия ожидала маршрутку на остановке «Ул. Зеленодольская», Александр Гришаев побеседовал с горожанами, высказавшими нарекания по поводу отсутствия машин по вечерам.

В 7:20 проверяющие сели в салон и проехали по всему маршруту до остановки «Ул. Егорова».

«По итогам мониторинга руководителю предприятия-перевозчика поставлена задача увеличить количество машин на маршруте и обеспечить выполнение рейсов после 19:00 в направлении остановки «Ул. Зелендольская», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

Ранее Александр Гришаев проверил, как ходит общественный транспорт по маршрутам № 25, 70, 130. Также комиссия проехала по маршруту № 12. Проверки будут продолжаться.