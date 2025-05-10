Министр здравоохранения области возглавил мотопробег медиков

10.05.2025 | 13:35

В субботу, 10 мая, в Пензе 7 медиков узких специальностей из разных лечебных учреждений устроили мотопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Колонну возглавил зампред правительства - министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Проследовав по улицам города, медики-мотоциклисты прибыли к областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко. Они возложили цветы к памятнику выдающемуся врачу, главному хирургу Красной армии Н. Н. Бурденко и почтили память героев-медиков - участников Великой Отечественной войны.

«Николай Нилович является в полном смысле этого слова руководителем научно-исследовательской работы в области медицины в нашей стране. Вся деятельность его - блестящий пример органичного сочетания теории и практики», - отметил министр.

Также Вячеслав Космачев напомнил, что во время войны военные врачи вернули в строй более 10 млн человек из 17 млн санитарных потерь.

«Мотопробег стал символом единства и солидарности медицинского сообщества», - отметили в региональном минздраве.