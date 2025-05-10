Общество

Министр здравоохранения области возглавил мотопробег медиков

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В субботу, 10 мая, в Пензе 7 медиков узких специальностей из разных лечебных учреждений устроили мотопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Министр здравоохранения области возглавил мотопробег медиков

Колонну возглавил зампред правительства - министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Министр здравоохранения области возглавил мотопробег медиков

Проследовав по улицам города, медики-мотоциклисты прибыли к областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко. Они возложили цветы к памятнику выдающемуся врачу, главному хирургу Красной армии Н. Н. Бурденко и почтили память героев-медиков - участников Великой Отечественной войны.

Министр здравоохранения области возглавил мотопробег медиков

«Николай Нилович является в полном смысле этого слова руководителем научно-исследовательской работы в области медицины в нашей стране. Вся деятельность его - блестящий пример органичного сочетания теории и практики», - отметил министр.

Министр здравоохранения области возглавил мотопробег медиков

Также Вячеслав Космачев напомнил, что во время войны военные врачи вернули в строй более 10 млн человек из 17 млн санитарных потерь.

«Мотопробег стал символом единства и солидарности медицинского сообщества», - отметили в региональном минздраве.

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Источник — фото областного минздрава
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