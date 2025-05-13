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Происшествия

В Пензе маршрутка попала в тройное ДТП

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В понедельник, 12 мая, в Пензе, на перекрестке близ поста ГАИ на улице 40 лет Октября, столкнулись два легковых автомобиля, кроссовер и маршрутка № 4.

По словам очевидцев, маршрутка спокойно двигалась по Тепличной по направлению от улицы 40 лет Октября, когда автомобиль въехал сначала в нее, затем задел еще 2 машины и оказался в кустах.

Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что в 17:30 столкнулись Volkswagen Polo под управлением 55-летнего водителя, Hyundai ix35 с 45-летней автолюбительницей, автобус ГАЗ с 48-летним шофером и «Лада-Калина», за рулем которой был 32-летний мужчина.

Водителей обеих иномарок медики после оказания помощи отпустили, а 64-летнего пассажира Volkswagen Polo госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

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Источник — видео «ДТП Пенза»
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