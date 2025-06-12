На улице Лермонтова в ДТП попала маршрутка № 77

12.06.2025 | 15:16

Днем в четверг, 12 июня, на улице Лермонтова в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта.

Об аварии рассказали очевидцы. По их словам, у остановки «ПГУ» водитель автомобиля Volkswagen врезался в маршрутку № 77.

У легкового автомобиля оказалась серьезно повреждена передняя часть.

На место прибыли сотрудники ГАИ и карета скорой помощи, однако о пострадавших пока не сообщается.

Из-за аварии движение по улице Лермонтова в направлении центра города оказалось затруднено.