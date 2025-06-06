В Пензе маршрутное такси № 29 окутали клубы дыма

06.06.2025 | 13:14

В пятницу, 6 июня, на остановке «ДОСААФ» (ул. Коммунистическая) в Пензе задымилось маршрутное такси № 29.

Кадры с места ЧП размещены в Сети. На них видно, как из-под днища микроавтобуса Ford вырываются клубы дыма, машина едва различима за ними.

Людей рядом с транспортным средством нет.

«Дизель пошел вразнос», - предположил один из комментаторов.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сообщение о возгорании маршрутки не поступало.

16 января в Пензе у дома № 15 на улице Антонова загорелся автобус большой вместимости № 82с. Водитель помог пассажирам быстро эвакуироваться.