В Пензе маршрутное такси № 29 окутали клубы дыма

В пятницу, 6 июня, на остановке «ДОСААФ» (ул. Коммунистическая) в Пензе задымилось маршрутное такси № 29.
Кадры с места ЧП размещены в Сети. На них видно, как из-под днища микроавтобуса Ford вырываются клубы дыма, машина едва различима за ними.
Людей рядом с транспортным средством нет.
«Дизель пошел вразнос», - предположил один из комментаторов.
В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сообщение о возгорании маршрутки не поступало.
16 января в Пензе у дома № 15 на улице Антонова загорелся автобус большой вместимости № 82с. Водитель помог пассажирам быстро эвакуироваться.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀