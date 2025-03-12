В Пензе министр проехал с пассажирами в микроавтобусе № 25

12.03.2025 | 14:55

В Пензе маршрут № 25 дождался проверки от министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства области Александра Гришаева. Чиновник проехал по нему в час пик и увидел, с чем ежедневно сталкиваются пассажиры.

Во вторник, 11 марта, в 17:00 микроавтобус с министром, начальником управления транспорта и директором ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» тронулся от Центрального рынка в сторону Зари.

Гришаев ехал до конечной, а в пути общался с другими пассажирами, обсуждал работу маршрута, качество дорог и остановки.

«По итогам руководителю предприятия-перевозчика поставлена задача определить мероприятия по увеличению количества автобусов маршрута № 25 на линии до 20 единиц. Особое внимание министр обратил на соблюдение расписания, сокращение интервалов движения в часы пик», - сообщили в областном минстрое.

На 25-й маршрут жители Зари жалуются регулярно. По утрам и вечерам транспорт забит до предела. Между тем микрорайон растет: за 2 года там ввели в эксплуатацию 8 домов для переселенцев.

Чтобы решить проблему, горожане просят пустить в Зарю автобусы большой вместимости.