Стоимость машины для лучшего учителя области снизили на 12 000

18.03.2025 | 19:14

Во вторник, 18 марта, завершилось определение поставщика автомобиля, который подарят победителю областного конкурса «Учитель года - 2025».

Процедура стартовала на портале госзакупок 11 марта. Начальная (максимальная) стоимость машины составляла 966 000 рублей. По окончании срока приема заявок поступило всего 1 предложение, автор которого снизил цену на 1,24% - до 954 000 рублей. С ним и заключат контракт.

За эти деньги заказчик (региональное министерство образования) намерен получить моноприводный седан с бензиновым двигателем мощностью до 100 лошадиных сил, механической коробкой передач, антиблокировочной системой, усилителем рулевого управления, подогревом боковых зеркал заднего вида и подголовниками задних сидений.

«Срок поставки - в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта», - уточняется в проекте госконтракта.

Первый (заочный) тур конкурса «Учитель года - 2025» уже стартовал, он будет проводиться до 30 марта и включит 3 испытания: «Медиавизитку», «Просветительское мероприятие» и «Мастер-класс». Второй этап пройдет с 31 марта по 7 апреля.

В прошлом году победу одержала преподаватель русского языка и литературы гимназии № 1 г. Пензы Ирина Полякова. Она же получила главный приз - ключи от автомобиля «Лада-Гранта» стоимостью 855 000 рублей, а также сертификат на 150 000.