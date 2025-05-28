Общество

Названы победитель и призеры конкурса «Учитель года»

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В среду, 28 мая, подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Учитель года Пензенской области - 2025». Торжественное мероприятие организовали в Доме офицеров.

В этом году в конкурсе принимали участие 32 педагога, в финал вышли 15. Они проводили уроки, воспитательные мероприятия и рассказывали о новых технологиях, которые применяют в учебном процессе. После жюри определило призеров и победителя.

Лучшей признали учителя истории и обществознания средней школы № 64 г. Пензы Аннету Голованову. Она получила 150 000 рублей и автомобиль Lada Granta. Педагог представит регион на всероссийском этапе конкурса «Учитель года - 2025».

Названы победитель и призеры конкурса «Учитель года»

«На мой взгляд, труд учителя является бесценным и не всегда удается сразу увидеть его плоды... Это большая ответственность, которая меня, к счастью, вдохновляет. Спасибо моим любимым ученикам и их родителям: они переживали за меня на каждом этапе конкурса, проживали его со мной вместе», - отметила победительница.

Названы победитель и призеры конкурса «Учитель года»

Второе место заняла учитель русского языка и литературы средней школы № 60 г. Пензы Екатерина Удилина. Ей достались 100 000 рублей.

Названы победитель и призеры конкурса «Учитель года»

Третье место поделили учитель информатики средней школы № 16 города Кузнецка Наталья Загуменнова, учитель физики и математики средней школы р. п. Шемышейка Евгений Тарасов и учитель русского языка и литературы многопрофильной гимназии № 4 «Ступени» г. Пензы Станислава Хлопаева. Им вручили по 70 000 рублей.

Названы победитель и призеры конкурса «Учитель года»

Названы победитель и призеры конкурса «Учитель года»

Дипломы победителей в номинациях и по 50 000 рублей получили:

- учитель истории средней школы № 2 с. Грабово Марина Будникова («Педагогическое вдохновение»),

- учитель физики и информатики средней школы п. Сахзавод Бековского района Олег Егорушин («Преданность педагогической профессии»),

- учитель начальных классов средней школы № 1 р. п. Мокшан Елена Каменская («Учитель родного языка»),

- учитель информатики средней школы с. Вадинск Алена Китаева («Креативность мышления»),

- учитель биологии лицея № 2 г. Сердобска Алевтина Кулясова («Творческий поиск в профессии»),

- учитель труда (технологии) средней школы им. М. Ю. Лермонтова с. Засечного Пензенского района Екатерина Матюшина («Нестандартность педагогических решений»),

- учитель истории средней школы № 221 г. Заречного Илья Мурылев («Лучшая педагогическая идея»),

- преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины средней школы с. Студенки Белинского района Алексей Новоселов («Верность профессии»),

- учитель английского языка лицея р. п. Земетчино Татьяна Носикова («Творческий подход и оригинальность»),

- учитель математики средней школы с. Русский Камешкир Анастасия Хряпова («Индивидуальный творческий почерк»).

В 2024 году победу в конкурсе «Учитель года Пензенской области» одержала Ирина Полякова, в 2023-м - Святослав Фролов, в 2022-м - Михаил Говоруха.

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