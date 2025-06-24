Банк «Кузнецкий» объявил о старте конкурса «Финансовый актив»

24.06.2025 | 12:10

Банк «Кузнецкий» приглашает журналистов для участия в конкурсе региональной журналистики «Финансовый актив», который проводится совместно с Пензенским отделением Союза журналистов России с 2023 года.

Подать заявку могут журналисты печатных, радио-, теле- и электронных СМИ Пензенской области, являющиеся авторами материалов, посвященных финансовой и экономической тематике, вышедших в СМИ с 1 января 2025 года.

Конкурс определит лучших в трех номинациях: «Финансовая грамотность», «Финансовая безопасность» и «Региональные аспекты банковской деятельности».

Общий призовой фонд конкурса увеличился и составляет 150 000 рублей. Победителей наградят премией в размере 25 000 рублей. Дополнительно будут вручены специальные призы на усмотрение жюри.

«Нам важно поддерживать профессиональных журналистов, которые доступно и понятно освещают события в банковской сфере и объясняют экономические вопросы. Мы видим, что с каждым годом интерес к конкурсу «Финансовый актив» среди журналистов растет, и это особенно важно как для повышения качества информации, которую получает общество, так и для укрепления доверия к финансовой системе», - отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дрaлин.

Подробная информация о конкурсе и прием заявок - на сайте.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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