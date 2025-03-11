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Общество

На главный приз для учителя года потратят не более 966 000 рублей

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На автомобиль для победителя областного конкурса «Учитель года - 2025» в Пензенской области планируют потратить не более 966 000 рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок во вторник, 11 марта.

За эти деньги заказчик (региональное министерство образования) намерен получить моноприводный седан с бензиновым двигателем мощностью до 100 лошадиных сил, механической коробкой передач, антиблокировочной системой, усилителем рулевого управления, подогревом боковых зеркал заднего вида и подголовниками задних сидений.

«Срок поставки - в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта», - уточняется в проекте госконтракта.

Первый (заочный) тур конкурса уже стартовал, он будет проводиться до 30 марта и включит 3 испытания: «Медиавизитку», «Просветительское мероприятие» и «Мастер-класс учителя». Второй этап пройдет с 31 марта по 7 апреля.

В прошлом году победу одержала преподаватель русского языка и литературы гимназии № 1 Ирина Полякова. Она же получила главный приз - ключи от автомобиля «Лада-Гранта» стоимостью 855 000 рублей, а также сертификат на 150 000.

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