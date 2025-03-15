В Пензе к 9 Мая организуют выставку ретроавтомобилей и мотоциклов

15.03.2025 | 10:20

Ко Дню Победы в Пензе планируется открыть выставку действующих ретроавтомобилей и мотоциклов. Об этом рассказал глава города Олег Денисов.

«Предоставить экспонаты своей коллекции предложил житель нашего города. Постараемся устроить и автопробег», - написал он в своем телеграм-канале.

Также в городе началось тематическое оформление территорий. Кроме привычных пензенцам элементов появятся и новые.

Так, в сквере 40-летия Победы разместят арт-объект «Звезда». Рядом с Монументом воинской и трудовой славы и на площади Ленина установят объемные конструкции «80 лет Победы». Световые опоры на основных мостах и путепроводах украсят флагами.

Кроме того, будут приведены в порядок воинские захоронения и памятные места.

Ранее стало известно, что до 1 апреля в пензенских дворах должны навести порядок - убрать мусор, отремонтировать элементы детских и спортивных площадок, обновить малые архитектурные формы.