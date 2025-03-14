Обозначен срок приведения пензенских дворов в порядок

14.03.2025 | 17:19

До 1 апреля на придомовых территориях в Пензе должен быть наведен порядок после зимы: убран мусор, отремонтированы элементы детских и спортивных площадок, обновлены малые архитектурные формы. Такая задача была поставлена перед руководителями управляющих компаний на совещании, состоявшемся в мэрии в пятницу, 14 марта.

«Весна в этом году ранняя. Есть управляющие компании и ТСЖ, которые уже начали работу на своих территориях, но не так активно, как хотелось бы», - отметил глава Пензы Олег Денисов.

Участникам встречи напомнили, что на полигоне отходы принимают бесплатно по путевым листам районных администраций, а погода уже позволяет собирать крупный мусор.

«Вы должны подключить все ресурсы, при необходимости дополнительно нанимать работников и привлекать спецтехнику. Жители оплачивают ваши услуги, дворы должны быть чистыми», - подчеркнул Олег Денисов.

Кроме того, представителям управляющих компаний напомнили о штрафах за некачественное выполнение обязанностей и нарушение лицензионных требований. На должностных лиц они составляют от 50 000 до 100 000 рублей, на юридических - от 250 000 до 300 000.

С 10 марта в регионе проходит традиционный месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. В Пензе на 12 апреля назначен общегородской субботник.