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Из жизни

«Пункт назначения»: в Пензе мусорный контейнер врезался в машину

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В Пензе мусорный контейнер укатился в паркинг и врезался в автомобиль. Столкновение произошло на улице Плеханова, 14, в пятницу, 27 июня.

«Пункт назначения»: в Пензе мусорный контейнер врезался в машину

Кадры, снятые камерами видеонаблюдения, появились в Сети. На них запечатлено, как на контейнер залезает мужчина и с помощью него взбирается на крыльцо торговой точки. После этого бак отъезжает с места и скатывается по склону в паркинг, где врезается в машину.

«Пункт назначения»: в Пензе мусорный контейнер врезался в машину

В комментариях к видео пензенцы в шутку призвали лишить контейнер водительских прав.

«Теперь у бака повышенная плата за страховку будет», «С бака ничего не взять теперь», «Пункт назначения по-пензенски», - написали они.

Ранее на улице Сумской подросток пострадал в необычном ДТП. Самопроизвольно двинувшийся автомобиль Geely Atlas Pro наехал на припаркованные машины и двух человек - 14-летнего юношу и 76-летнего мужчину.

Подростка госпитализировали, пенсионера отпустили после оказания медицинской помощи.

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Источник — видео и фото группы «Пенза Новости»
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