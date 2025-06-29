«Пункт назначения»: в Пензе мусорный контейнер врезался в машину

29.06.2025 | 11:25

В Пензе мусорный контейнер укатился в паркинг и врезался в автомобиль. Столкновение произошло на улице Плеханова, 14, в пятницу, 27 июня.

Кадры, снятые камерами видеонаблюдения, появились в Сети. На них запечатлено, как на контейнер залезает мужчина и с помощью него взбирается на крыльцо торговой точки. После этого бак отъезжает с места и скатывается по склону в паркинг, где врезается в машину.

В комментариях к видео пензенцы в шутку призвали лишить контейнер водительских прав.

«Теперь у бака повышенная плата за страховку будет», «С бака ничего не взять теперь», «Пункт назначения по-пензенски», - написали они.

Ранее на улице Сумской подросток пострадал в необычном ДТП. Самопроизвольно двинувшийся автомобиль Geely Atlas Pro наехал на припаркованные машины и двух человек - 14-летнего юношу и 76-летнего мужчину.

Подростка госпитализировали, пенсионера отпустили после оказания медицинской помощи.