Момент наезда на курьера на улице Захарова попал на видео

27.06.2025 | 12:43

В Пензе видеорегистратор водителя снял момент ДТП на улице Захарова. Под колеса легковой машины попал доставщик еды.

Кадры появились в Сети. Авария случилась в 10:00 пятницы, 27 июня, на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с пересечением улиц Захарова и Ставского.

Автомобилисты притормозили перед зеброй, чтобы пропустить велосипедиста-курьера. Тот не стал спешиваться и начал пересекать проезжую часть. На середине в велосипед врезалась легковая машина, водитель которой не остановился перед переходом.

Курьер, ударившись в лобовое стекло и капот, упал на дорогу. Через мгновение он сумел встать на ноги и поторопился собрать разлетевшиеся вещи. Водитель остановился, вышел из машины и поднял упавший велосипед.

«Оба нарушили: один не слез, другой не остановился, чтоб пропустить, когда машина по первой полосе пропускала», - выразила мнение комментировавшая ДТП пензячка.