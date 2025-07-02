В Белинском районе мужчина стал законопослушным ради машины

02.07.2025 | 21:29

В Белинском районе местный житель вернул банку деньги из страха потерять иномарку.

Мужчина задолжал более 300 000 рублей, но не пытался решить проблему в надежде, что она исчезнет сама.

За дело взялись приставы. Они установили, что должник владеет Skoda Octavia 2013 года выпуска. На машину наложили арест, а собственнику выдали требование об изъятии и передаче на реализацию.

«Потеряв возможность свободно распоряжаться своим любимым автомобилем, мужчина осознал всю серьезность последствий невыполнения обязательств перед банком и в скором времени оплатил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.

Ранее судебные приставы передали в зону проведения специальной военной операции 2 автомобиля, конфискованных у жителей Пензенской области, - Volkswagen Polo и Skoda Octavia.