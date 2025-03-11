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Общество

Заявления на путевки в загородные лагеря обещают обрабатывать быстрее

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В пензенском управлении образования уверены, что справятся с пиковой нагрузкой в начале апреля, когда родители начнут подавать заявления на путевки в лагеря для детей.

«Те сложности, которые были в прошлом году, проработали; управление образования и спорткомитет увеличили количество операторов по обработке заявлений до 16 человек (было их порядка 8). Срок обработки заявления должен быть не более 6 дней», - сообщил начальник управления Юрий Каленов на брифинге во вторник, 11 марта.

В 2025 году прием заявок стартует ровно в 9:00 1 апреля, процедура продолжится вплоть до начала последней лагерной смены. Родительская плата за отдых составит 6 416 рублей. Путевка предоставляется раз в год на 1 ребенка, зарегистрированного в Пензе.

Порядок действий при оформлении путевки в загородный детский лагерь расписан здесь. В первую очередь следует зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить учетную запись в МФЦ или через приложение банка.

Необходимо помнить, что уполномоченных органов по организации отдыха в Пензе два: лагеря «Строитель» и «Юность» (муниципальные) относятся к управлению образования, «Заря», «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор», лагеря на базе санаториев «Нива» и «Надежда» - к комитету по физкультуре, спорту и молодежной политике.

В «Юности» в этом году планируется проведение 4 смен, лагерь начнет работать 2 июня. В «Строителе» будет 3 смены, дата первого заезда - 7 июня (лагерь находится в лесу и прогревается дольше).

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