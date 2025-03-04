Путевка в летний лагерь: пензенцам напомнили алгоритм получения

04.03.2025 | 17:27

В Управлении образования Пензы напомнили порядок действий при оформлении путевки в загородный детский лагерь.

В первую очередь родителю следует зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить учетную запись в МФЦ или через приложение банка.

Далее в личном кабинете нужно выбрать услугу «Организация отдыха детей в каникулярное время» либо перейти по ссылке www.gosuslugi.ru/600173/1/form.

На следующем этапе формируется заявление. Требуется заполнить все поля в электронной форме и указать сведения о заявителе и ребенке, а также обозначить лагерь, период отдыха, уполномоченный орган по организации отдыха («Строитель» и «Юность» относятся к управлению образования, «Заря», «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор», лагеря на базе санаториев «Нива» и «Надежда» - к комитету по физкультуре, спорту и молодежной политике) и способ получения результата рассмотрения заявки.

Затем нужно отправить документ в уполномоченный орган, дождаться решения (не более 6 рабочих дней после получения заявления), прийти в назначенный день и время, заключить договор с оздоровительной организацией, внести плату и получить путевку.

В этом году прием заявок стартует ровно в 9:00 1 апреля, процедура продолжится вплоть до начала последней лагерной смены. Родительская плата за отдых составит 6 416 рублей. Путевка предоставляется раз в год на 1 ребенка, зарегистрированного в Пензе.