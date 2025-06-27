В Заречном на Лесном пруду установят новый маяк

27.06.2025 | 19:42

В Заречном на пруду в зоне отдыха «Лесная» демонтировали старый маяк. По словам главы города Алексея Костина, конструкция проржавела и давно не работала.

Теперь подрядчик изготовит новый маяк. Внешне он будет похож на предыдущий, но его сделают более современным и оснастят подсветкой.

Работы планируют завершить уже в августе.

«Уверен, свет обновленного маяка, отраженный в воде, теплыми летними вечерами будет создавать притягательную атмосферу для прогулок и станет источником добрых городских традиций», - написал на своих страницах в соцсетях Костин.

Ранее сообщалось, что Лесной пруд в Заречном начали приводить в порядок. Водоем нужно расчистить от зеленых водорослей.

По всему пруду распределили хлореллу, которая не только борется с плавающими водорослями, но и создает благоприятные условия для зарыбления, и «Альготексплит», расщепляющий донные отложения.