В Заречном на Лесном пруду установят новый маяк

В Заречном на пруду в зоне отдыха «Лесная» демонтировали старый маяк. По словам главы города Алексея Костина, конструкция проржавела и давно не работала.
Теперь подрядчик изготовит новый маяк. Внешне он будет похож на предыдущий, но его сделают более современным и оснастят подсветкой.
Работы планируют завершить уже в августе.
«Уверен, свет обновленного маяка, отраженный в воде, теплыми летними вечерами будет создавать притягательную атмосферу для прогулок и станет источником добрых городских традиций», - написал на своих страницах в соцсетях Костин.
Ранее сообщалось, что Лесной пруд в Заречном начали приводить в порядок. Водоем нужно расчистить от зеленых водорослей.
По всему пруду распределили хлореллу, которая не только борется с плавающими водорослями, но и создает благоприятные условия для зарыбления, и «Альготексплит», расщепляющий донные отложения.
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