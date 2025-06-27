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Общество

В Заречном на Лесном пруду установят новый маяк

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В Заречном на пруду в зоне отдыха «Лесная» демонтировали старый маяк. По словам главы города Алексея Костина, конструкция проржавела и давно не работала.

Теперь подрядчик изготовит новый маяк. Внешне он будет похож на предыдущий, но его сделают более современным и оснастят подсветкой.

В Заречном на Лесном пруду установят новый маяк

Работы планируют завершить уже в августе.

В Заречном на Лесном пруду установят новый маяк

«Уверен, свет обновленного маяка, отраженный в воде, теплыми летними вечерами будет создавать притягательную атмосферу для прогулок и станет источником добрых городских традиций», - написал на своих страницах в соцсетях Костин.

Ранее сообщалось, что Лесной пруд в Заречном начали приводить в порядок. Водоем нужно расчистить от зеленых водорослей.

По всему пруду распределили хлореллу, которая не только борется с плавающими водорослями, но и создает благоприятные условия для зарыбления, и «Альготексплит», расщепляющий донные отложения.

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Источник — фото из TG-канала Алексея Костина
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