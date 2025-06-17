Появились новые кадры ДТП на Шуисте, где пострадали дети

17.06.2025 | 14:00

Госавтоинспекция опубликовала кадры ДТП на Шуисте, в котором пострадали двое детей. Авария случилась в понедельник, 16 июня.

В 11:40 на улице Чаадаева столкнулись Kia Mohave с 44-летним водителем и ВАЗ-2109 с 30-летним.

От удара переднюю часть отечественной машины смяло. Пострадал автомобилист, его 35-летняя пассажирка и 2 мальчика 2024 и 2016 года рождения, также находившиеся в салоне.

Женщине и годовалому малышу медики оказали помощь на месте, старшего ребенка госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.